Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Островском районе
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, столкновение легкового автомобиля Hyundai и междугороднего автобуса (маршрут Санкт-Петербург – Минск) произошло на выезде из Острова в сторону Пскова (возле АЗС «Газпромнефть»).
В результате ДТП погиб 47-летний мужчина, 35-летний мужчина и 39-летняя женщина. Также на месте обнаружена погибшая собака породы шпиц.
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