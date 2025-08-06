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Происшествия

Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Островском районе

Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Напомним, столкновение легкового автомобиля Hyundai и междугороднего автобуса (маршрут Санкт-Петербург – Минск) произошло на выезде из Острова в сторону Пскова (возле АЗС «Газпромнефть»).

В результате ДТП погиб 47-летний мужчина, 35-летний мужчина и 39-летняя женщина. Также на месте обнаружена погибшая собака породы шпиц.

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