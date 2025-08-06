Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
По сегодняшней погоде можно узнать, какой будет зима

Святую Анну – мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа – чествуют сегодня, 7 августа, пишет calend.ru.

Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летняя, считалась зимоуказательницей. Согласно приметам, по погоде этого дня судили, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря».

Светлый и тёплый день предвещал холодную зиму, а дождливый — снежную и тёплую. Наблюдали также и за муравьями. Если они начинали резко увеличивать муравейники, то следовало ждать холодной зимы.

На Анну поспевал первый картофель. Кроме традиционных жареной и вареной картошки русские люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.

