По сегодняшней погоде можно узнать, какой будет зима

07:30, 07 августа 2025, ПАИ

Святую Анну – мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа – чествуют сегодня, 7 августа, пишет calend.ru.

Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летняя, считалась зимоуказательницей. Согласно приметам, по погоде этого дня судили, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря».

Светлый и тёплый день предвещал холодную зиму, а дождливый — снежную и тёплую. Наблюдали также и за муравьями. Если они начинали резко увеличивать муравейники, то следовало ждать холодной зимы.

На Анну поспевал первый картофель. Кроме традиционных жареной и вареной картошки русские люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.