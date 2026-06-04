Порядка 200 учителей русского языка и литературы стали участниками форума в Пскове

23:48, 04 июня 2026, ПАИ

Форум учителей русского языка и литературы вновь объединил в Псковской области порядка 200 педагогов из большинства регионов России и из Республики Абхазия. Торжественное открытие мероприятия прошло в четверг, 4 июня, в Псковском городском культурном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам форума обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она зачитала приветственный адрес главы региона. В нём Михаил Ведерников называет форум учителей русского языка и литературы традиционной встречей, которая проходит на Псковской земле в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, а также площадкой для профессионального диалога, который служит укреплению межрегиональных и международных связей.

«Учить словесности – это высокое призвание. Вы формируете культурный код будущего, учите детей чувствовать ценность родного слова, мыслить и точно выражать своё мнение. От вашего профессионализма и любви к своему делу зависит, насколько бережно следующие поколения будут относиться к русскому языку и литературному наследию страны. Псковская земля неразрывно связана с именем Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, в Михайловском, он создавал свои шедевры, вдохновляясь красотой природы и богатством русского языка. Уверен, что атмосфера этого края и для вас станет источником вдохновения и новых идей», – говорится в обращении губернатора.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин в своём приветствии отметил, что форум – это не просто площадка для профессиональной встречи, это живое сообщество людей, прославляющих русский язык и русскую литературу.

«Русский язык является связующей нитью, основой, фундаментом российской цивилизации, – подчеркнул глава регионального ведомства. – От всей души желаю, чтобы наш форум стал источником вдохновения для каждого, местом новых встреч, новых идей и проектов. Творческой энергии, благополучия и дальнейших свершений в благороднейшем деле – педагогике и просвещении!»

Председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова добавила, что участников ждёт насыщенная программа, и пожелала педагогам, чтобы форум запомнился как увлекательное путешествие, где опыт перекликается с историей.

Директор департамента лекционных проектов Российского общества «Знание» Александр Горбунов подчеркнул в своём приветствии, что одним из ключевых вопросов форума станет то, как сделать уроки русского языка и литературы более современными и актуальными для молодого поколения.

«Очень важно сохранить уважение к нашим традициям, но и говорить с новым поколением тем языком, который будет им близким и понятным», – добавил спикер.

Форум учителей русского языка и литературы в этом году вновь направлен на диалог педагогов и обмен практиками. Программа мероприятия включает панельную дискуссию «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуры», «Пушкинский диктант» и работу пяти педагогических мастерских. Мероприятия пройдут в Пскове, Печорах и деревне Бугрово Пушкиногорского муниципального округа.

Организатором мероприятия выступает правительство Псковской области при поддержке Общероссийского профсоюза образования и Российского общества «Знание».