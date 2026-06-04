Форум педагогов русского языка и литературы открылся в Псковской области

16:31, 04 июня 2026, ПАИ

В Псковской области открылся III форум педагогов русского языка и литературы. С приветственным словом к участникам от имени губернатора Михаила Ведерникова обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Дорогие друзья, участники третьего форума педагогов русского языка и литературы! Вы даже не представляете, как мы вас ждали, как мы готовились. И почувствовали, как вы также стремились сюда, на этот форум, на встречу с Пушкиным, на встречу друг с другом. Приветствуем вас на Псковской земле, желаем форуму успешной работы», – сказала Вера Емельянова.

Она также зачитала приветствие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Учить словесности – это высокое призвание. Вы формируете культурный код будущего, учите детей чувствовать ценность родного слова, мыслить и точно выражать свое мнение. От вашего профессионализма и любви к своему делу зависит, насколько бережно следующие поколения будут относиться к русскому языку, литературному наследию, нашей любимой Родине. Желаю участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий, новых профессиональных контактов», – говорится в обращении главы региона.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин отметил, что форум является не только профессиональной площадкой, но и сообществом единомышленников.

«Форум – это не просто площадка для профессиональной встречи, это живое сообщество людей, людей создающих, людей развивающих, людей, прославляющих нашу культурную ценность, наш великий язык и нашу великую литературу. Мы проводим форум традиционно в Дни пушкинской поэзии. Знаете, так и хочется воскликнуть вслед за гением: «Ай да Пушкин, ай да молодец!» Уже более двухсот лет он объединяет нас своим магическим творчеством», – подчеркнул Александр Сорокин.

По его словам, особое значение форум приобретает в Год единства народов России.

«Очень важно подчеркнуть, что именно в этом году данное объединение особенно значимо, ведь год объявлен Годом единства народов России, и русский язык является связующей нитью, является основой, является фундаментом российской цивилизации. Дорогие друзья, от всей души желаю, чтобы наш форум стал источником вдохновения для каждого из нас, чтобы он стал местом новых встреч, местом рождения новых идей и новых проектов», – сказал министр.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ











Отметим, форум продлится до 6 июня. В рамках программы состоится панельная дискуссия «Роль русского языка в формировании традиций государственности, отечественной истории и культуре», а также ряд педагогических мастерских, посвященных формированию интереса к чтению школьников начального уровня образования, практикуму в рамках чтецких программ, особенностям подготовки к изложению в формате ОГЭ, а также использованию искусственного интеллекта на уроках. Кроме того, участники посетят с экскурсией Псково-Печерский монастырь, а также мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском.

В форуме принимают участие педагоги русского языка и литературы общеобразовательных организаций из 64 регионов России, члены Ассоциации учителей литературы и русского языка, а также представители из Республики Абхазия.

Организатором мероприятия выступает правительство Псковской области. Форум проходит при поддержке Общероссийского профсоюза образования и Российского общества «Знание».