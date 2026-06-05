Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой
15-летняя девочка, пропавшая в Псковском округе, найдена живой. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года местонахождение ребёнка было неизвестно.
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