Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой

19:16, 05 июня 2026, ПАИ

15-летняя девочка, пропавшая в Псковском округе, найдена живой. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года местонахождение ребёнка было неизвестно.