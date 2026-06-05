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Общество

Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой

15-летняя девочка, пропавшая в Псковском округе, найдена живой. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года местонахождение ребёнка было неизвестно.

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Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой

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