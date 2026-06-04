Несовершеннолетняя пропала в Псковском округе

19:43, 04 июня 2026, ПАИ

15-летняя Анастасия Тимофеева пропала в Псковском округе: 1 июня 2026 года она вышла из дома в деревне Родина и не вернулась. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Была одета в серые спортивные штаны, сине-белые кроссовки.