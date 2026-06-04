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Происшествия

Несовершеннолетняя пропала в Псковском округе

15-летняя Анастасия Тимофеева пропала в Псковском округе: 1 июня 2026 года она вышла из дома в деревне Родина и не вернулась. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Была одета в серые спортивные штаны, сине-белые кроссовки.

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