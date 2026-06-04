Несовершеннолетняя пропала в Псковском округе
15-летняя Анастасия Тимофеева пропала в Псковском округе: 1 июня 2026 года она вышла из дома в деревне Родина и не вернулась. Об этом сообщается на странице сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы девушки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Была одета в серые спортивные штаны, сине-белые кроссовки.
Псковичу продлили домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
«Детки на ветке», «Шопа» и «Брат с севера»: десятки партий семян продавали с нарушениями в Псковской области