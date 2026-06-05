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Экономика

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли экономики страны – от металлургии до фармацевтики и ЖКХ

Какие отрасли получают кредитную поддержку в Сбере, почему портфель банка диверсифицирован и как изменился спрос на кредиты, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: пресс-служба Сбера

Кредитный портфель Сбера диверсифицирован и охватывает все отрасли российской экономики. Поддержку получают как традиционные промышленные гиганты, так и быстрорастущие технологические и сервисные компании, отметили в пресс-службе Сбера. Общий корпоративный кредитный портфель банка по итогам первого квартала 2026 года достиг 31,9 трлн рублей, а доля Сбера на рынке корпоративного кредитования превысила 33 %. Такие данные первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин привёл на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас очень диверсифицированный кредитный портфель, который включает все отрасли российской экономики. Кредитную поддержку Сбера получают предприятия машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии и горнодобывающего сектора, энергетики и транспорта. Мы кредитуем компании в сферах торговли, услуг, связи и телекоммуникаций, туризма, агропрома, жилищного и коммерческого строительства. Особое внимание уделяем ЖКХ, лесной промышленности, автомобильной отрасли, лизингу, фармацевтике и здравоохранению», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В первом квартале 2026 года корпоративный кредитный портфель Сбера вырос на 2,3 %, при этом банк сохраняет умеренные темпы наращивания кредитования, что связано с адаптацией к текущей денежно-кредитной политике. Доходность корпоративных кредитов снизилась до 14,7 %, следуя за динамикой ключевой ставки.

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