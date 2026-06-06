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Общество

Александр Скляр: Псковская земля встретила очень по-доброму

Солист группы «Ва‑Банкъ» Александр Скляр рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ, что рад выступать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры.

Фото: ПАИ

«Мне очень понравилось сегодняшнее наше выступление, потому что здесь был очень тёплый приём. Псковская земля с самого проезда встретила очень по-доброму, очень хорошо. У меня отличное настроение. Во-первых, мы приехали в эти благословенные места. Во-вторых – в день рождения любимого, великого поэта Александра Пушкина. И самое главное, что мы группой «Ва-Банкъ» могли принять участие в этом замечательном фестивале. Спасибо большое! Нам было очень приятно выступать», – поделился Александр Скляр.

Напомним, концерт Александра Скляра и группы «Ва-Банкъ» прошёл на главной сцене фестиваля Дни пушкинской поэзии и русской культуры 6 июня. Послушать артистов собрались жители и гости Псковской области.

Добавим, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском приняли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово. Один из самых зрелищных моментов праздника – традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области.

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Отметим, сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.

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