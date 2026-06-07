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Общество

Телефонные мошенники украли у жителей Псковской области более миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, представителями банков и других организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, незнакомцы по телефону и в мессенджерах настойчиво предлагали собеседникам будто бы во избежание крупных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Других доверчивых граждан аферисты обещали освободить от уголовной ответственности за якобы оказание помощи неким террористам. А кому-то они предлагали дополнительный заработок в Сети или сообщали о крупном выигрыше на маркетплейсе.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, в рамках расследования выясняются все обстоятельства.

Полиция напоминает о том, что следует критически относиться ко всей информации от незнакомцев.

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