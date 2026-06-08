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Общество

МВД: Новый вирус для Android может красть пароли и блокировать устройства

Правоохранительные органы сообщили о выявлении нового вредоносного программного обеспечения для устройств на базе Android под названием Drama RAT. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

По данным ведомства, программа относится к инструментам удалённого доступа и представляет серьёзную угрозу для пользователей мобильных устройств. Вирус способен похищать персональные данные, получать доступ к банковским приложениям и в отдельных случаях полностью блокировать устройство.

Распространение вредоносного ПО осуществляется через мессенджеры, СМС-сообщения и электронную почту. Злоумышленники маскируют его под популярные сервисы, включая доступ к ChatGPT, музыкальные сервисы, VPN-приложения и игровые модификации.

После установки приложение предлагает пользователю обновление, загрузка которого фактически активирует основную вредоносную часть. Далее программа запрашивает доступ к службе специальных возможностей Android, что позволяет ей считывать информацию с экрана, перехватывать пароли и имитировать действия владельца устройства. Также может запрашиваться установка PIN-кода, который впоследствии используется для блокировки устройства.

В МВД России ранее напомнили гражданам о мерах безопасности при утечке персональных данных. В частности, рекомендуется менять пароли на важных сервисах, проверять активность входов в аккаунты, включая портал «Госуслуги», уведомлять банки о возможных рисках и при необходимости незамедлительно блокировать банковские карты.

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