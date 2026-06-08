Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 8 июня.

Главное из эфира:

  • бизнес в сфере выращивания роз – не романтика, а тяжёлый ручной труд. За каждым саженцем стоит многочасовой физический труд: прививка, ручной полив (розы не любят дождевание), переборка, упаковка. Автоматизировать ключевые операции пока невозможно;
  • живой товар требует особой логистики. Упаковка должна быть жёсткой и надёжной, чтобы саженцы не повредились при пересылке. Эффективнее всего отправлять плотные коробки с фиксацией каждого растения;
  • клиенты боятся заказывать саженцы через интернет из-за прошлого негативного опыта. Продавцам приходится лично общаться, убеждать;
  • высокие комиссии и расходы на рекламу на площадках «съедают» прибыль. Продавать специфичный живой товар выгоднее через собственный сайт и соцсети, считает эксперт;
  • основной покупатель роз в питомнике – частник, женщина 40+ с садом;
  • для расширения бизнеса в Псковской области нужен участок с газом (отапливать теплицы), но найти его по адекватной цене сложно.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
08 июня 2026

Более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике
08 июня 2026

В Пскове третий день ищут 13-летнюю девочку
08 июня 2026

Сила доброты: Псковская область отметила День социального работника
08 июня 2026

Борис Елкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
08 июня 2026

В лесах Псковской области пошли грибы: эксперт рассказала, ждать ли обильного урожая
08 июня 2026

Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте – T2
08 июня 2026

Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...