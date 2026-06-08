Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 8 июня.
Главное из эфира:
- бизнес в сфере выращивания роз – не романтика, а тяжёлый ручной труд. За каждым саженцем стоит многочасовой физический труд: прививка, ручной полив (розы не любят дождевание), переборка, упаковка. Автоматизировать ключевые операции пока невозможно;
- живой товар требует особой логистики. Упаковка должна быть жёсткой и надёжной, чтобы саженцы не повредились при пересылке. Эффективнее всего отправлять плотные коробки с фиксацией каждого растения;
- клиенты боятся заказывать саженцы через интернет из-за прошлого негативного опыта. Продавцам приходится лично общаться, убеждать;
- высокие комиссии и расходы на рекламу на площадках «съедают» прибыль. Продавать специфичный живой товар выгоднее через собственный сайт и соцсети, считает эксперт;
- основной покупатель роз в питомнике – частник, женщина 40+ с садом;
- для расширения бизнеса в Псковской области нужен участок с газом (отапливать теплицы), но найти его по адекватной цене сложно.
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