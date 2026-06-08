Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз

15:31, 08 июня 2026, ПАИ

Основным покупателем саженцев роз является женщина старше 40 лет, которая приобретает растения для своего сада. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров.

Отвечая на вопрос ведущей о том, кто покупает розы, предприниматель ответил: «Женщина 40 лет». Он уточнил, что это частники, которые высаживают розы на своих приусадебных участках и огородах. «У нас в основном все продажи – это частники», – подчеркнул собеседник.

По его словам, оптовые покупатели тоже проявляют интерес к продукции, но питомник зачастую отказывается от сотрудничества. Основная причина – невозможность контролировать качество после того, как саженцы попадают к оптовику. «Мы за качество. Как оптовик дальше будет работать с этой розой, куда он её посадит? А потом, если кто-то узнает: вот он купил в торговом центре, а она плохая. А где вы её взяли? А мы её купили вот там. Соответственно, это будет репутация питомника, за которую мы сильно боремся», – пояснил предприниматель.