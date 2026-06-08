Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз

Основным покупателем саженцев роз является женщина старше 40 лет, которая приобретает растения для своего сада. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Отвечая на вопрос ведущей о том, кто покупает розы, предприниматель ответил: «Женщина 40 лет». Он уточнил, что это частники, которые высаживают розы на своих приусадебных участках и огородах. «У нас в основном все продажи – это частники», – подчеркнул собеседник.

По его словам, оптовые покупатели тоже проявляют интерес к продукции, но питомник зачастую отказывается от сотрудничества. Основная причина – невозможность контролировать качество после того, как саженцы попадают к оптовику. «Мы за качество. Как оптовик дальше будет работать с этой розой, куда он её посадит? А потом, если кто-то узнает: вот он купил в торговом центре, а она плохая. А где вы её взяли? А мы её купили вот там. Соответственно, это будет репутация питомника, за которую мы сильно боремся», – пояснил предприниматель.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
08 июня 2026

Более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике
08 июня 2026

В Пскове третий день ищут 13-летнюю девочку
08 июня 2026

Сила доброты: Псковская область отметила День социального работника
08 июня 2026

Борис Елкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
08 июня 2026

В лесах Псковской области пошли грибы: эксперт рассказала, ждать ли обильного урожая
08 июня 2026

Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте – T2
08 июня 2026

Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...