Шоу горелок проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей

21:16, 12 июня 2026, ПАИ

Шоу горелок стартовало на территории Великолукской крепости в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей: организаторы заменили им традиционный массовый подъём аэростатов из‑за неблагоприятных погодных условий, сообщает корреспондент ПАИ.

Десятки аэростатов на земле включили свои горелки, создав световое и звуковое шоу. Языки пламени, сопровождаемые мощным гулом, заполнили пространство у крепостных стен. Экипажи демонстрируют работу своих тепловых установок.

Шоу горелок, начавшееся около 21:00, продолжается. Доступ на территорию крепости открыт для всех желающих. Несмотря на дождливую погоду, у древних крепостных стен собрались сотни великолучан и гостей города.

Напомним, что массовый старт был запланирован на вечер 12 июня, но из-за непогоды было принято решение отменить его в целях безопасности. Основные соревновательные полёты в рамках 31-го чемпионата России по воздухоплаванию состоятся в последующие дни при благоприятном прогнозе.

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