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Массовый старт аэростатов в Великих Луках отменили из-за погоды

Массовый старт аэростатов в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей, запланированный на вечер 12 июня, отменён из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание Великие Луки»

Вместо подъёма в небо гости встречи станут свидетелями шоу горелок аэростатов, которое начнётся в 21:00 на территории Великолукской крепости. Огромные горелки наполнят воздух гулом, а языки пламени создадут завораживающее зрелище прямо на земле. Каждый аэростат продемонстрирует работу своей тепловой установки: зрители смогут вблизи увидеть мощь и красоту техники воздухоплавания, оценить слаженность действий экипажей.

Доступ на территорию крепости будет открыт для зрителей. Организаторы рекомендуют прийти заранее, чтобы занять удобные места. Шоу продлится до 21:30.

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