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Спорт

Спортплощадку для мини-футбола и волейбола открыли в Печорах

Современное многофункциональное поле для игры в мини-футбол и волейбол открыли на улице Юбилейной в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского округа Валерий Зайцев в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото здесь и далее из канала Валерия Зайцева в MAX

Спортивный объект появился благодаря победе в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сразу после открытия на площадке организовали товарищеский турнир по футболу. Первыми новый спортивный объект опробовали юные футболисты из Печор и Нового Изборска. Встреча собрала четыре команды. «Мы решили не определять победителей, потому что в этот день победила настоящая спортивная дружба!» – отметил глава округа.

Все участники получили сладкие призы от администрации округа и памятные подарки от местного отделения «Движения первых».

Площадка будет открыта для жителей ежедневно. Глава округа попросил взрослых личным примером показывать детям, как важно соблюдать чистоту и порядок, и напомнил, что объект предназначен в первую очередь для занятий спортом и игр детей.

«Приходите, занимайтесь физкультурой, растите здоровыми!» – обратился Валерий Зайцев к жителям.

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