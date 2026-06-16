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Происшествия

После отказа вернуть деньги за телефон псковичка устроила погром в магазине

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в грабеже с применением насилия. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Фото: ПАИ

По версии следствия, инцидент произошел в одном из магазинов по продаже подержанных мобильных телефонов. Женщина пришла в торговую точку, чтобы вернуть ранее приобретенный телефон и получить обратно деньги. После отказа продавца она пришла в ярость и начала бить стеклянные витрины.

Получив доступ к товару, посетительница забрала два мобильных телефона и попыталась скрыться. На улице сотрудник магазина догнал женщину и попытался вернуть имущество, однако ей удалось вырваться и убежать. Позже похищенные телефоны она выбросила в урну.

Спустя несколько минут женщина вновь вернулась в магазин. Считая, что во время задержания сотрудник порвал её куртку, она решила снова взять телефоны с уже поврежденной витрины. Когда продавец попытался остановить посетительницу, та укусила его за руку, а затем, упав на пол, укусила еще и за ногу.

Несмотря на сопротивление, сотруднику удалось вернуть мобильные телефоны. В итоге женщина покинула магазин.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Женщине предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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