Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Ленинградском шоссе возле дома № 26б в Пскове. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сначала столкнулась с Hyundai, затем врезалась в Omoda, после чего её машину отбросило к фонарному столбу. Сообщается, что от места первоначального удара Chevrolet пролетел около 150 метров. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение водителя.
В аварии пострадали супруг виновницы ДТП (пассажир Chevrolet) и два пассажира Omoda. Все они госпитализированы.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следователи отделения по расследованию ДТП.
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