Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Ленинградском шоссе возле дома № 26б в Пскове. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.

  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сначала столкнулась с Hyundai, затем врезалась в Omoda, после чего её машину отбросило к фонарному столбу. Сообщается, что от места первоначального удара Chevrolet пролетел около 150 метров. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение водителя.

В аварии пострадали супруг виновницы ДТП (пассажир Chevrolet) и два пассажира Omoda. Все они госпитализированы.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следователи отделения по расследованию ДТП.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 августа 2026

Горящий автомобиль обнаружили в Пыталовском районе
02 августа 2026

Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
02 августа 2026

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Невеле
02 августа 2026

Росгвардия усилила меры безопасности в Псковской области на время празднования Дня ВДВ
01 августа 2026

Автомобиль и мопед столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
31 июля 2026

Кража сыра и нарушение частной жизни: росгвардейцы дважды выезжали по тревоге на улицу Труда в Пскове
31 июля 2026

Нежелание работать обернулось для великолучанина колонией
31 июля 2026

Почти шесть лет тюрьмы получила порховичка за серийные кражи из магазинов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...