Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове

21:43, 02 августа 2026, ПАИ

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Ленинградском шоссе возле дома № 26б в Пскове. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



















По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сначала столкнулась с Hyundai, затем врезалась в Omoda, после чего её машину отбросило к фонарному столбу. Сообщается, что от места первоначального удара Chevrolet пролетел около 150 метров. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение водителя.

В аварии пострадали супруг виновницы ДТП (пассажир Chevrolet) и два пассажира Omoda. Все они госпитализированы.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следователи отделения по расследованию ДТП.