Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Невеле

20:32, 02 августа 2026, ПАИ

Тело 61-летнего мужчины обнаружили возле дома № 122 на улице Урицкого в Невеле. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина.

На месте работают следователи Следкома и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.