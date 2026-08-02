Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Невеле
Тело 61-летнего мужчины обнаружили возле дома № 122 на улице Урицкого в Невеле. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина.
На месте работают следователи Следкома и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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