Парапауэрлифтинг и шаг в новую жизнь: ветеран СВО из Псковской области поделился своей историей реабилитации

18:13, 16 июня 2026, ПАИ

О спортивной реабилитации и занятиях парапауэрлифтингом рассказал ветеран СВО Никита Буравцов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июня.

Гость студии заметил, что спортом начал заниматься ещё в детстве, в школе нравились уроки физкультуры, а в университете во Владимире он занимался тяжёлой атлетикой в школе олимпийского резерва имени П. В. Кузнецова. Подготовка позволила выступать на различных соревнованиях, в том числе всероссийских, и получить первый взрослый разряд.

«После спецоперации занимаюсь парапауэрлифтингом: жим лёжа штанги на специальной скамье. Это паралимпийский вид спорта, по нему официально проводятся чемпионат Европы, чемпионат мира. Сейчас ездили в составе сборной Псковской области на чемпионат России, который прошёл в Москве. Это был первый такой крупный турнир, не все цели были достигнуты. В сентябре выступим на Кубке России в Новом Уренгое. Учли все ошибки и подготовимся как следует», – уверен Никита Буравцов.

По его словам, три главных составляющих для шага в новую жизнь – это спортивная реабилитация, поддержка тренерского состава и вдохновляющие примеры бойцов: всё это даёт силы двигаться вперёд. Благодаря реализации грантов Росмолодёжи, поддержке правительства Псковской области и главы региона Михаила Ведерникова удалось приобрести оборудование для зала единоборств на Ротной, 34 и отремонтировать его. Результаты второго гранта станут известны в ближайшее время.

Ветеран СВО отметил, что гордится победой на соревнованиях Центрального федерального округа (ЦФО). При весе 95 килограммов он выжал 160 килограммов и занял первое место. Ещё одна значимая победа – третье место на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге в категории для участников СВО.