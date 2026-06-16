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Прямой эфир из медиацентра ПАИ: как спорт помогает ветеранам СВО

Брифинг, посвящённый спортивной реабилитации и ресоциализации ветеранов специальной военной операции, проходит в медиацентре ПАИ.

Кто помогает в реабилитации и спортивной подготовке? Какие методы адаптации оказались наиболее полезными? Какие плюсы есть в спортивных тренировках и соревнованиях? Какие форматы поддержки ветеранов СВО через спорт уже работают в Псковской области? Работают ли с ветеранами профильные тренеры по адаптивной физкультуре?

Об этом и многом другом рассказывают исполняющий обязанности первого заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Ольга Смирнова, ветеран СВО, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков, а также ветераны СВО Семён Кузнецов, Артём Стозий и Никита Буравцов.

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