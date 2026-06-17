Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Псковичей призвали вносить предложения для Народной программы ЕР

Депутаты псковского отделения «Единой России» назвали сферы, которые жители региона чаще всего предлагают для включения в Народную программу. Об этом они рассказали на пресс-подходе перед конференцией Псковского регионального отделения партии сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский отметил, что предложения для Народной программы собираются до августа, пока не состоится съезд партии в Москве.

«С этой Народной программой мы будем работать следующие пять лет. Возможно, какие-то идеи станут частью национальных проектов. Призываем всех передавать свои предложения», – сказал депутат.

Он добавил, что в программе уделяется большое внимание поддержке участников СВО и их семей.

«Сейчас формируются различные законодательные инициативы, эту работу мы продолжаем. Наша задача – чтобы ни одна семья не была обделена вниманием. Помощь из Великих Лук отправляем, в том числе от благотворителей. Многие из них этого даже не афишируют. Спасибо и сотрудникам предприятий», – обратил внимание Александр Козловский.

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз рассказал, что отдельное внимание уделяется благоустройству территорий, производительности труда, сфере образования и здравоохранения.

«Здравоохранение – это больная тема для всех субъектов, рассчитываем, что сможем сделать ситуацию более понятной и приемлемой», – подчеркнул депутат.

Работа партии по сбору предложений имеет систематический характер, добавил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин.

«Мы систематизируем похожие вопросы и инициируем процессы, в том числе в Госдуме. Многое сделано и многое ещё будет сделано. Важно увеличить производительность труда и производить больше отечественной продукции», – заключил он.

Напомним, делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии 17 июня.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 июня 2026

Дату выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области согласовал профильный комитет
17 июня 2026

Игорь Руденя назвал главную задачу нацполитики
17 июня 2026

Юрий Сорокин – о съезде ЕР в Москве: Это большая честь и ответственность
17 июня 2026

Инициативы о поддержке участников СВО и многодетных семей поддержал соцкомитет Заксобрания Псковской области
17 июня 2026

В Пскове участники конференции ЕР поддержали акцию «Коробка храбрости»
17 июня 2026

Псковичей призвали вносить предложения для Народной программы ЕР
17 июня 2026

Вице-спикер псковского парламента Александр Братчиков досрочно сложит полномочия
17 июня 2026

Псковские единороссы выбрали делегатов на федеральный съезд в Москве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...