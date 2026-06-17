Псковичей призвали вносить предложения для Народной программы ЕР

14:00, 17 июня 2026, ПАИ

Депутаты псковского отделения «Единой России» назвали сферы, которые жители региона чаще всего предлагают для включения в Народную программу. Об этом они рассказали на пресс-подходе перед конференцией Псковского регионального отделения партии сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский отметил, что предложения для Народной программы собираются до августа, пока не состоится съезд партии в Москве.

«С этой Народной программой мы будем работать следующие пять лет. Возможно, какие-то идеи станут частью национальных проектов. Призываем всех передавать свои предложения», – сказал депутат.

Он добавил, что в программе уделяется большое внимание поддержке участников СВО и их семей.

«Сейчас формируются различные законодательные инициативы, эту работу мы продолжаем. Наша задача – чтобы ни одна семья не была обделена вниманием. Помощь из Великих Лук отправляем, в том числе от благотворителей. Многие из них этого даже не афишируют. Спасибо и сотрудникам предприятий», – обратил внимание Александр Козловский.

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз рассказал, что отдельное внимание уделяется благоустройству территорий, производительности труда, сфере образования и здравоохранения.

«Здравоохранение – это больная тема для всех субъектов, рассчитываем, что сможем сделать ситуацию более понятной и приемлемой», – подчеркнул депутат.

Работа партии по сбору предложений имеет систематический характер, добавил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин.

«Мы систематизируем похожие вопросы и инициируем процессы, в том числе в Госдуме. Многое сделано и многое ещё будет сделано. Важно увеличить производительность труда и производить больше отечественной продукции», – заключил он.

Напомним, делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии 17 июня.