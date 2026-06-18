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Экс-прокурор Псковской области Иван Грибов возглавит прокуратуру Башкортостана

Совет Федерации поддержал кандидатуру Ивана Грибова для назначения на должность прокурора Башкортостана. Ранее он занимал пост прокурора Псковской области, а затем – прокурора Владимирской области.

Иван Грибов. Фото: ПАИ

Как сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента, на 615-м заседании Совета Федерации были рассмотрены результаты консультаций профильных комитетов по кандидатурам, предложенным президентом России для назначения на должности прокуроров субъектов РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас доложил о состоявшихся накануне консультациях. Сенаторы поддержали предложенные главой государства кандидатуры, в том числе и кандидатуру Ивана Грибова для назначения прокурором Башкортостана.

Заключения о результатах проведённых консультаций председатель Совета Федерации направит президенту России.

Напомним, Иван Грибов был прокурором Псковской области с 30 июня 2020 года по 17 апреля 2023 года, после чего был назначен прокурором Владимирской области. В Башкирии его предшественник Игорь Пантюшин ушёл в отставку в начале апреля. Обязанности главы надзорного ведомства временно исполняет первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский.

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