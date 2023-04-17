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Псковский прокурор переезжает на службу во Владимирскую область

Указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля прокурор Псковской области Иван Грибов назначен на пост прокурора Владимирской области. Срок его полномочий определен ближайшей пятилеткой.

Иван Грибов родился в деревне Краснояр Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году Грибову присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 6 августа 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики.

На должность прокурора Псковской области назначен 30 июня 2020 года на пятилетний срок.

За службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

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