Как понять, что появилась зависимость от гаджетов, объяснила псковичам психолог
Как понять, что появилась зависимость от гаджетов, объяснила псковичам психолог Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
По её словам, о зависимости от гаджета можно говорить, если человек засыпает с ним, весь день проводит с ним, боится остаться без смартфона, планшета, ноутбука. «Гаджеты и соцсети стали способом получить быстрое одобрение, которое дети и взрослые должны черпать не в сети, а в семье», – отметила Елена Малыгина.
Специалист добавила, что под самой большой угрозой зависимости находятся дети из-за отсутствия критического мышления.
По её словам, пример детям должны показывать родители. «Если мама и папа сидят в телефонах, то другого поведения ждать от ребёнка странно», – уверена специалист по связям с общественностью Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Самуйлова.
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