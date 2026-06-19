Как понять, что появилась зависимость от гаджетов, объяснила псковичам психолог

15:40, 19 июня 2026, ПАИ

Как понять, что появилась зависимость от гаджетов, объяснила псковичам психолог Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По её словам, о зависимости от гаджета можно говорить, если человек засыпает с ним, весь день проводит с ним, боится остаться без смартфона, планшета, ноутбука. «Гаджеты и соцсети стали способом получить быстрое одобрение, которое дети и взрослые должны черпать не в сети, а в семье», – отметила Елена Малыгина.

Специалист добавила, что под самой большой угрозой зависимости находятся дети из-за отсутствия критического мышления.

По её словам, пример детям должны показывать родители. «Если мама и папа сидят в телефонах, то другого поведения ждать от ребёнка странно», – уверена специалист по связям с общественностью Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Самуйлова.