41-летний пскович месяцами не выходит из дома из-за компьютерной зависимости

16:18, 19 июня 2026, ПАИ

О 41-летнем псковиче, который месяцами не выходит из дома из-за зависимости от компьютерных игр, рассказала психолог Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Этот мужчина никогда не был женат, детей у него нет, а его образования закончилось после 9 классов. Сейчас он постоянно проводит время за компьютером, а родители бьют тревогу. Мама просила меня даже приехать на дом, потому что его невозможно никуда отвести. Родители переживают, что стареют, а «наушники же не принесут ему поесть», – описала ситуацию Елена Малыгина.

По словам специалиста, вместо расцвета этот мужчина скатывается в деградацию. «Он не развивается ни руками, ни головой, днями и ночами сидит в одной позе. Если его мама не покормит, он может и не поесть за день», – рассказала психолог.