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Общество

Младшеклассники не должны проводить в смартфоне дольше 30 минут – эксперт из Пскова

Младшеклассники не должны проводить в смартфоне дольше 30 минут, отметила специалист по связям с общественностью Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Самуйлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Елена Самуйлова и Елена Малыгина. Фото: ПАИ

Во всём нужна мера, добавила психолог Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Малыгина. «Зачастую дети, которые поглощены телефонами, буквально разучиваются говорить, не могут связать пары слов даже в рассказе о себе», – отметила Елена Малыгина.

Использование гаджетов необходимо ограничивать, устанавливая зоны без интернета и телефона. «Например, не брать телефон за стол, в спальню, не пользоваться им за час до сна, делать перерывы», – порекомендовала психолог.

При чрезмерном использовании гаджетов снижается зрение, недостаточно увлажняется сетчатка глаз, нарушается сон, не вырабатывается в достаточном количестве мелатонин – мозг не отдыхает, человек теряет работоспособность.

Елена Малыгина добавила также, что справиться с виртуальной зависимостью помогут хобби, домашние животные, работа на даче и приоритет живого общения.

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