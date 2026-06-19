Младшеклассники не должны проводить в смартфоне дольше 30 минут – эксперт из Пскова
Младшеклассники не должны проводить в смартфоне дольше 30 минут, отметила специалист по связям с общественностью Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Самуйлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Во всём нужна мера, добавила психолог Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Малыгина. «Зачастую дети, которые поглощены телефонами, буквально разучиваются говорить, не могут связать пары слов даже в рассказе о себе», – отметила Елена Малыгина.
Использование гаджетов необходимо ограничивать, устанавливая зоны без интернета и телефона. «Например, не брать телефон за стол, в спальню, не пользоваться им за час до сна, делать перерывы», – порекомендовала психолог.
При чрезмерном использовании гаджетов снижается зрение, недостаточно увлажняется сетчатка глаз, нарушается сон, не вырабатывается в достаточном количестве мелатонин – мозг не отдыхает, человек теряет работоспособность.
Елена Малыгина добавила также, что справиться с виртуальной зависимостью помогут хобби, домашние животные, работа на даче и приоритет живого общения.
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