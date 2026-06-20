Встреча с псковскими школьниками прошла в рамках проекта «Культура для школьников»

11:22, 20 июня 2026, ПАИ

Встреча с учениками младших классов прошла в Псковском театре кукол в рамках проекта «Культура для школьников», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Юлия и Николай Зубрилины предложили школьникам взглянуть на сложные экономические понятия через театральные чтения, реализованные при поддержке Псковского отделения СТД РФ.

«Формат театральных чтений позволяет акцентировать внимание на тексте, на словах, которые несут в себе глубокий смысл. Это не спектакль с декорациями и костюмами, а, скорее, возможность услышать историю, прочувствовать её эмоциональный накал и задуматься над поднятыми проблемами. Для школьников это отличный способ познакомиться с современной литературой, одновременно получить ценные знания об экономике и порассуждать на тему богатства и бедности в мире», – отметили организаторы.