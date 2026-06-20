На фестивале «Довмонт Псковский» расскажут об истории Троицкого собора и памятных мечах

19:04, 20 июня 2026, ПАИ

О том, что войдёт в лекторий на фестивале «Довмонт Псковский», который состоится в кремле 27 июня, рассказали в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы «Фестиваль «Довмонт Псковский» 2026» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Фестиваль «Довмонт Псковский» 2026» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Фестиваль «Довмонт Псковский» 2026» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Фестиваль «Довмонт Псковский» 2026» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Фестиваль «Довмонт Псковский» 2026» в соцсети «ВКонтакте»









На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» будет работать образовательная площадка. Гостей ждут исторические лекции «Памятные мечи из Троицкого собора», «Троицкий собор Псковского кремля: страницы истории», показ документального фильма «Довмонт» режиссёра Романа Рыжова, встреча с автором памятника князю, скульптором Андреем Мартьяновым, а также с автором книг о Довмонте, прозаиком, краеведом, членом Союза писателей России Тимофеем Рахманиным. Подробности в карточках.

Отметим, что фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль – свободный, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.

О главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).