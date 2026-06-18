Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»

14:32, 18 июня 2026, ПАИ

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт в кремле 27 июня. Начало работы площадок – 11:00, сообщили ПАИ в Псковском музее.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







Зрителей ждёт большой выбор развлечений: бои реконструкторов, мастер-классы и интерактивные площадки, турниры для победителей всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник, шоу театра боевой хореографии «Братство мечей».

В год юбилея Псковского музея – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Телефон для справок: (8 8112) 33-10-65.