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Общество

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт в кремле 27 июня. Начало работы площадок – 11:00, сообщили ПАИ в Псковском музее.

  • Программа фестиваля
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Программа фестиваля
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Программа фестиваля
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Программа фестиваля
    Фото: Псковский музей-заповедник

Зрителей ждёт большой выбор развлечений: бои реконструкторов, мастер-классы и интерактивные площадки, турниры для победителей всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник, шоу театра боевой хореографии «Братство мечей».

В год юбилея Псковского музея – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Телефон для справок: (8 8112) 33-10-65.

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