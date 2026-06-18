Псков – щит Руси: фестиваль «Довмонт Псковский» расскажет о военном и культурном прошлом города

15:47, 18 июня 2026, ПАИ

О главной идее фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт в кремле 27 июня, рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Идея фестиваля заключается в том, чтобы показать Псков как форпост Руси на Северо-Западе, показать, что это был крупный торговый, ремесленный центр, а также центр культурной жизни региона. Псков держал щит и был им в культурном положении и в военном», – отметил гость эфира.

Роман Коваль также назвал главную цель мероприятия. По его словам, это популяризация истории края, знакомство местных жителей, гостей города с героической историей Псковской земли, воспитание патриотизма и всех добрых ценностей, которые важны для человека. «И роль князя Довмонта в этом вопросе очень важна, его можно олицетворить как князя-воина, князя-защитника», – подчеркнул начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Зрителей ждёт большой выбор развлечений: бои реконструкторов, мастер-классы и интерактивные площадки, турниры для победителей всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник, шоу театра боевой хореографии «Братство мечей».

Отметим, что фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея – вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.