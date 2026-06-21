Ансамбль сето «Птенцы» представит Псковскую область на Всероссийской детской Фольклориаде

23:42, 21 июня 2026, ПАИ

Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы») из Печор представит Псковскую область на III Всероссийской детской Фольклориаде в Уфе, пишет газета «Печорская правда».

Всероссийская детская Фольклориада стартует 24 июня.

«Сегодня ребята вместе со своим наставником – руководителем ансамбля Еленой Вариксоо – отправились в путь. Пожелаем удачи нашим землякам!» – написали в газете.

Отметим, что Всероссийская детская Фольклориада – уникальный творческий проект, который проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры». Это возможность погрузиться в культуру страны, познакомиться с традициями разных народов и почувствовать себя частью многонациональной России.