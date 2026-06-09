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«Дорогами памяти. 1418 шагов к Победе»: Псков вспоминает своих героев

Памятная акция «Дорогами памяти. 1 418 шагов к Победе» прошла в Пскове 22 июня, в День памяти и скорби. Участники возложили цветы к памятнику первым жертвам фашистской оккупации, после чего колонна начала движение по городу, охватив несколько ключевых точек, включая сквер Павших Борцов и памятник партизанскому движению. Протяжённость маршрута составила 1 418 шагов – по числу дней Великой Отечественной войны, что символизирует долгий путь к Победе.

В завершение акции состоялась общероссийская минута молчания у Вечного огня на площади Победы, где губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица почтили память погибших. Присоединиться к шествию мог любой желающий, что сделало акцию особенно значимой для всех участников. Подробнее о том, как прошло памятное мероприятие, – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 16:34, 22 июня 2026, ПАИ
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