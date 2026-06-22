Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

16:53, 22 июня 2026, ПАИ

В День памяти и скорби жители Псковской области вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны: солдат на фронте, партизан, тружеников тыла и мирных граждан, ставших жертвами войны. В каждом муниципалитете региона проходят памятные мероприятия. Центральное из них по традиции состоялось в Пскове, на Могиле Неизвестного Солдата, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к Вечному огню в центре Пскова. Вместе с ним мужество и героизм воинов, пожертвовавших собой ради освобождения Родины, почтили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководство 76-й дивизии.

Цветы к подножию монумента также возложили представители силовых структур, органов власти города и региона, Законодательного Собрания области, выпускники программы «Герои земли Псковской», участники общественных организаций, молодёжных патриотических движений и жители города.

Участники памятной церемонии присоединились и к общероссийской минуте молчания, которая проводится ежегодно 22 июня в 12:15 по московскому времени – в момент, когда в 1941 году по радио прозвучало обращение Вячеслава Молотова о начале войны.

В День памяти и скорби в муниципалитетах Псковской области на мемориалах проходят памятные мероприятия, выставки, посвящённые тяготам военного периода, уроки мужества в музеях и учреждениях культуры с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, поисковиков и историков. Так, например, в краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва работает мини-выставка «Четыре года до Победы», посвящённая 85-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о событиях июля 1941 года под Островом, Псковом, Гдовом и Новоржевом.

Ранее жители Пскова и Великих Лук зажгли тысячи свечей в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции «Огненные картины войны».

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Пскове открыт в дни празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом месте погребён солдат, погибший 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи недалеко от Пскова. Имя его осталось неизвестным. Автор памятника – псковский архитектор-реставратор, участник Великой Отечественной войны Всеволод Смирнов.