Полсотни студентов-репинцев приехали на пленэр в Пушкинский заповедник

13:27, 23 июня 2026, ПАИ

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на традиционную практику прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина — будущие живописцы и графики.

Как сообщает служба информации музея, 53 молодых художника будут работать на пленэрах и в интерьерах музеев-усадеб до конца июля. По итогам почти полуторамесячного пребывания студентов в Пушкинском заповеднике будет организована выставка «Первое впечатление».

«Большая часть молодых людей в Святогорье впервые, — рассказали в музее. — Потому их знакомство с заповедными пушкинскими местами началось с экскурсионной программы. Ребята побывали в Михайловском, Тригорском, Петровском, в музейном комплексе в деревне Бугрово, поднялись к могиле поэта и некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре».

Напомним, что первая практика молодых художников-репинцев состоялась в «Михайловском» в 1957 году; её инициаторами были легендарный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко и выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея, Василий Звонцов. С тех пор традиция михайловских практик для студентов-репинцев не прерывалась ни на одно лето.