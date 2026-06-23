Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Полсотни студентов-репинцев приехали на пленэр в Пушкинский заповедник

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на традиционную практику прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина — будущие живописцы и графики.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея, 53 молодых художника будут работать на пленэрах и в интерьерах музеев-усадеб до конца июля. По итогам почти полуторамесячного пребывания студентов в Пушкинском заповеднике будет организована выставка «Первое впечатление».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Большая часть молодых людей в Святогорье впервые, — рассказали в музее. — Потому их знакомство с заповедными пушкинскими местами началось с экскурсионной программы. Ребята побывали в Михайловском, Тригорском, Петровском, в музейном комплексе в деревне Бугрово, поднялись к могиле поэта и некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре».

Напомним, что первая практика молодых художников-репинцев состоялась в «Михайловском» в 1957 году; её инициаторами были легендарный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко и выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея, Василий Звонцов. С тех пор традиция михайловских практик для студентов-репинцев не прерывалась ни на одно лето.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июня 2026

Псковская библиотека стала площадкой для съёмок фильма о войне
21 июня 2026

Пушкин в рок-обработке: псковская группа «Отцы и дети» выпустила пятый альбом
20 июня 2026

Олимпиадный трек ПсковГУ объединил юных историков в Печорах
20 июня 2026

«Шум города»: выставка работ студентов-дизайнеров ПсковГУ открылась в библиотеке
20 июня 2026

На фестивале «Довмонт Псковский» расскажут об истории Троицкого собора и памятных мечах
20 июня 2026

Псковичей приглашают посетить «КаверинкаФест» 27 июня
20 июня 2026

Стометровый десерт «Анна Павлова» приготовили в Великих Луках
20 июня 2026

Областной фестиваль-конкурс «Русская песня» проходит в Локнянском округе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...