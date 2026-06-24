Псковичи могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

15:32, 24 июня 2026, ПАИ

X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводит Федеральное агентство по делам национальностей с 28 июня по 12 октября. Его цель – содействие гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов нашей страны, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Юбилейный конкурс приурочен к празднованию Года единства народов России. С каждым годом фотоконкурс становится всё масштабнее, в 2025 году было направлено более 19,5 тысячи фоторабот.

В проекте могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Победителей определят в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», специальная номинация Дома народов России «Россия – семья семей», а также Гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.

Победителей наградят в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы. Подробнее о конкурсе и номинациях – на сайте rucivilization.ru.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.