Шестеро псковичей примут участие в ралли «Белые ночи»
Шестеро псковичей станут участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи». Соревнования пройдут в Карелии 27 июня, сообщает корреспондент ПАИ.
Всего в соревнованиях планируют принять участие более 70 экипажей. Общая дистанция гонки (86 км) поделена на восемь спецучастков.
В зачёте 1600Н чемпионка страны из Пскова Маргарита Гребёнкина поедет в экипаже с Александром Становым из Ярославской области. Также в этом классе – псковичи Виктор Биченко и Иван Белов.
В 1400Н заявлен псковский экипаж Константина Егорова и Алексея Белова и пилот из деревни Родина Псковского района Андрей Утцов, которому будет ассистировать штурман Руслан Кациев из Ленинградской области.
В турнирной таблице Кубка России Маргарита Гребёнкина идёт шестой в своём зачёте. На её счету в этом году бронза ралли «Голубые озёра». Андрей Утцов, выигравший «Голубые озёра», а также ралли «Золотые купола», занимает четвёртое место.
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