Шестеро псковичей примут участие в ралли «Белые ночи»

11:15, 26 июня 2026, ПАИ

Шестеро псковичей станут участниками девятого этапа Кубка России по ралли «Белые ночи». Соревнования пройдут в Карелии 27 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Всего в соревнованиях планируют принять участие более 70 экипажей. Общая дистанция гонки (86 км) поделена на восемь спецучастков.

В зачёте 1600Н чемпионка страны из Пскова Маргарита Гребёнкина поедет в экипаже с Александром Становым из Ярославской области. Также в этом классе – псковичи Виктор Биченко и Иван Белов.

В 1400Н заявлен псковский экипаж Константина Егорова и Алексея Белова и пилот из деревни Родина Псковского района Андрей Утцов, которому будет ассистировать штурман Руслан Кациев из Ленинградской области.

В турнирной таблице Кубка России Маргарита Гребёнкина идёт шестой в своём зачёте. На её счету в этом году бронза ралли «Голубые озёра». Андрей Утцов, выигравший «Голубые озёра», а также ралли «Золотые купола», занимает четвёртое место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».