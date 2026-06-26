В Псковской области более 4,3 млн рублей направят на реализацию межнациональных соцпроектов

18:07, 26 июня 2026, ПАИ

Подведены итоги конкурсного отбора СОНКО для реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики. Поддержку из областного бюджета получат десять социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Общая сумма субсидий составила 4 338 575 рублей. Проекты-победители направлены на сохранение культурного наследия народов России, на укрепление межнациональных отношений и на развитие патриотического воспитания. Среди них – «Ольгин град: у истоков Святой Руси» (АНО «Социально-культурный центр «Троицкий»), «Привет, Родная!» (Псковское региональное отделение Союза журналистов России), музыкально-литературная постановка «История побед моими глазами» (Псковская областная организация Российского союза молодёжи), «Созвучие культур. Новая жизнь народных музыкальных инструментов» (АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей») и другие.

Организатором конкурса выступило министерство молодёжной политики Псковской области.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.