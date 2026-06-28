Две псковички стали победительницами «Российской студенческой весны»

11:17, 28 июня 2026, ПАИ

Псковички одержали победу на XXXIV Всероссийском фестивале образовательных организаций высшего образования «Российская студенческая весна», который прошёл в Красноярске. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Алиса Долженко завоевала специальный приз в театральной номинации «За пронзительное прочтение». Арина Громницкая удостоена специального приза в вокальной номинации «За волю к победе».

«Поздравляем! Пусть эта победа станет ещё одной ступенью на пути к новым творческим вершинам!» – отметили в министерстве.

Напомним, всероссийский фестиваль проводится при поддержке Министерства просвещения России, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».