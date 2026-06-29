Два человека погибли и 13 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:30, 29 июня 2026, ПАИ

Два человека погибли и 13 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 22 по 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 037 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 32 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.