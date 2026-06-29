Псковский спортсмен Вадим Морозов представит регион на чемпионате России по парагребле

13:55, 29 июня 2026, ПАИ

Псковский спортсмен Вадим Морозов примет участие в чемпионате России по академической гребле среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Чемпионат пройдёт с 15 по 18 июля в Москве.

Отметим, Вадим Морозов является мастером спорта по адаптивному спорту (академическая гребля) и членом сборной команды России среди лиц с ПОДА по гребному спорту. Также в 2022 году он стал победителем чемпионата России по гребному спорту среди лиц с ПОДА.