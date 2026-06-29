Правительство поручило регионам усилить мониторинг цен и наличия топлива

15:28, 29 июня 2026, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учётом текущих потребностей в ключевых отраслях. Об этом сообщили в кабинете министров.

Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива. Во встрече приняли участие представители федеральных органов власти, руководители регионов и отраслевых предприятий. Главы субъектов доложили об уровне запасов топлива и представили предложения по дополнительным мерам поддержания внутреннего рынка. Со своей стороны компании доложили о динамике отгрузок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении взятых обязательств.

В ходе совещания особый акцент был сделан на обеспечение сельхозпроизводителей топливом в период уборочных работ.

Александр Новак обратил внимание на значимость скоординированных действий федерального центра, региональных властей, производителей и поставщиков для балансировки рынка.

Регионам предписано повысить эффективность расходования топливных ресурсов и выработать рациональный подход к их распределению с учётом текущих потребностей в ключевых отраслях. Для формирования объективной картины по каждому субъекту поручено продолжить отслеживание ценовой ситуации, физического наличия нефтепродуктов и состояния путей доставки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся проблемах с обеспечением топливом в стране. По его словам, автомобилисты и бизнес по-прежнему сталкиваются с трудностями, а на некоторых автозаправочных станциях сохраняются очереди. Путин подчеркнул, что для стабилизации ситуации необходимы системные решения, соответствующие масштабу существующих вызовов.