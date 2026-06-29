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Происшествия

Мошенник под видом мага похитил кольцо у псковича

В Пскове полиция задержала мошенника, который под видом мага убедил молодого человека закопать золотое кольцо в землю, а затем похитил его. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

22 июня на одной из центральных улиц города к молодому человеку подошёл неизвестный мужчина и заявил, что на того навели порчу, виной чему – золотое кольцо на пальце. Незнакомец предложил снять напасти по своей методике: закопать изделие в землю на газоне и выкопать через определённое время. Парень согласился, но когда он вернулся за кольцом, его уже не было – мошенник забрал ювелирное изделие.

Полицейские нашли подозреваемого – им оказался ранее судимый безработный 35-летний пскович. Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Также задержанного подозревают в краже из магазина.

В полиции отметили, что подобные случаи в регионе не единичны: мошенники представляются магами или целителями, предлагают снять порчу, сглаз или решить финансовые трудности. Также распространены схемы с сообщениями о ДТП с родственниками. Жертвами становятся не только пожилые люди.

Правоохранители рекомендуют не идти на поводу у незнакомцев, не приглашать их в дом, не показывать деньги и ценности, а при подозрительных контактах запоминать приметы и незамедлительно сообщать в полицию: потерпевшие часто обращаются с опозданием, что осложняет раскрытие преступлений по горячим следам.

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