В Палкинском округе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП после наезда автомобиля на ребёнка

20:50, 29 июня 2026, ПАИ

Смертельное ДТП, в котором пострадали дети, произошло в деревне Рычково в Палкинском муниципальном округе. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, за рулём находился водитель автомобиля «Нива».

68-летний водитель совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей. В результате ДТП на месте погиб ребенок, девятилетний ребёнок. Второй ребёнок – трёхлетний мальчик – осмотрен медиками и передан родителям.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.

Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.