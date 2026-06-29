В Палкинском округе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП после наезда автомобиля на ребёнка
Смертельное ДТП, в котором пострадали дети, произошло в деревне Рычково в Палкинском муниципальном округе. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, за рулём находился водитель автомобиля «Нива».
68-летний водитель совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей. В результате ДТП на месте погиб ребенок, девятилетний ребёнок. Второй ребёнок – трёхлетний мальчик – осмотрен медиками и передан родителям.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.
Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Палкинском округе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП после наезда автомобиля на ребёнка
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