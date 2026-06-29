Сбились со счёта: в псковский «Птичий дворик» поступило рекордное количество «малышей»

21:59, 29 июня 2026, ПАИ

За последние две недели в подворье «Птичий дворик» в Псковском округе привезли рекордное количество детёнышей диких животных и птиц. Среди поступивших – норки, ежата, сова, двое аистят, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».



Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»







«За последние пару недель в подворье приехало столько «малышей», что мы сбились со счёта», – рассказали зоозащитники.

Специалисты подворья обеспечивают животным кормление и необходимый уход. Некоторые из только что поступивших подопечных находятся в плохом состоянии. «Сова, к сожалению, в тяжелом состоянии: сотрясение, повреждены крыло и челюсть. Ищем возможность сделать ей операцию. Ежата, кстати, теперь в Красной книге, мы не имеем права оставить их без шанса», – отметили в подворье.

Ранее сообщалось, что пережившего две операции аистёнка Плюссу выпустили на волю в Гдовском округе.