«Лети, птичка!»: пережившего две операции аистёнка Плюссу выпустили на волю

22:56, 25 июня 2026, ПАИ

Аистёнок Плюсса, получивший имя по месту рождения в Плюсском районе, выпущен на волю после реабилитации в «Доме белого аиста». Информация об этом опубликована в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

11 июля прошлого года из‑за сильного дождя гнездо с двумя птенцами упало со столба. В результате падения Плюсса получила перелом ноги. Обоих птенцов доставили в аистиный центр.

На следующий день хирург провёл операцию: ногу собрали с использованием хирургической спицы и блокируемой пластины. К осени у аистёнка появилась выраженная хромота – выявилось расшатывание пластины, потребовалась её срочная замена. В октябре 2025 года Плюссе выполнили вторую операцию на ноге под общим наркозом.

К настоящему моменту конечность полностью восстановилась. Выпуск аистёнка состоялся 18 июня – в день съёмок фильма об аистином центре.

«Летай, птичка! Радости свободы, добрых людей в пути и безопасных полётов! Живи, Плюсса! Этот аистёнок спасён, вылечен и отпущен на волю благодаря вам всем! Благодарим!» – поделились событием специалисты приюта для птиц.

В настоящее время птица демонстрирует полноценные лётные навыки – свободно летает и уверенно маневрирует. После выпуска Плюсса улетела, но на какое-то время на следующий день вернулась в открытый вольер к другим аистам.