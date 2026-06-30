Двенадцать человек спасли при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове
Два пожара произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Днём 29 июня сгорела баня в деревне Староверский Луг Плюсского района. Причина устанавливается, пожарным удалось спасти от огня две хозяйственные постройки и жилой дом.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Также 30 июня в 02:11 на улице Льва Толстого в Пскове загорелась однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома. Одна из комнат полностью выгорела, а сама квартира и лестничная клетка оказались закопчены. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Спасено двенадцать человек, двое из которых дети.
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