Двенадцать человек спасли при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове

12:16, 30 июня 2026, ПАИ

Два пожара произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём 29 июня сгорела баня в деревне Староверский Луг Плюсского района. Причина устанавливается, пожарным удалось спасти от огня две хозяйственные постройки и жилой дом.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Также 30 июня в 02:11 на улице Льва Толстого в Пскове загорелась однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома. Одна из комнат полностью выгорела, а сама квартира и лестничная клетка оказались закопчены. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Спасено двенадцать человек, двое из которых дети.