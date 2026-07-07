Работница салона связи в Невеле украла у пожилых клиентов около 200 тысяч рублей

16:35, 07 июля 2026, ПАИ

Жительница Невеля предстала перед судом за пять краж с чужих банковских счетов, сообщили ПАИ в районном суде.

Установлено, что женщина работала в салоне сотовой связи специалистом, в чьи должностные обязанности входит оформление товаров в кредит, банковских карт, документов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов банком-партнёром.

В феврале и марте она неоднократно с помощью функции NFC для снятия денежных средств без карты через банкомат украла деньги с банковских счетов пожилых людей. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению в личных корыстных целях.

Суд признал женщину виновной в совершении пяти преступлений по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года, а также установили ряд обязанностей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в полном объёме, в их пользу взыскали материальный ущерб в общей сумме 197 тысяч рублей.