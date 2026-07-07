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Происшествия

Несколько жителей Псковской области стали жертвами подставных правоохранителей и менеджеров

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района лишились сбережений из-за уловок мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По имеющимся данным, неизвестные под видом правоохранителей, менеджеров и сотрудников банковских организаций по телефонам и в мессенджерах обратились к нескольким жителям региона и обманом завладели их сбережениями.

Аферисты настоятельно рекомендовали своим собеседникам перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать серьёзных финансовых потерь. Кроме того, отдельных пользователей злоумышленники оставили без средств во время операций купли-продажи товаров на онлайн-сайтах.

В итоге псковичи лишились более 650 тысяч рублей. Убедившись, что их обманули, они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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