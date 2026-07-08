Псковские спортсменки завоевали медали на всероссийских студенческих соревнованиях
Псковские спортсменки завоевали медали на всероссийских студенческих соревнованиях по лёгкой атлетике «Летний студенческий чемпионат», которые прошли в Смоленске с 5 по 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в центре спортивной подготовки региона.
Турнир является отборочным этапом к финалу Всероссийской летней универсиады 2026 года: в каждой дисциплине программы будет определено по 12 сильнейших атлетов.
Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала бронзовым призёром в высоте с прыжком на 189 сантиметров. А Елизавета Николаева не оставила шансов соперницам в стипль-чезе на 3 000 метров, финишировав с результатом 10.43,62. В ближайшее время ей предстоит выступить на первенстве России.
«Поздравляем команду и тренерский состав с достойными результатами и желаем новых побед!» – отметили в центре спортивной подготовки.
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