Псковские спортсменки завоевали медали на всероссийских студенческих соревнованиях

12:16, 08 июля 2026, ПАИ

Псковские спортсменки завоевали медали ​на всероссийских студенческих соревнованиях по лёгкой атлетике «Летний студенческий чемпионат», которые прошли в Смоленске с 5 по 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Турнир является отборочным этапом к финалу Всероссийской летней универсиады 2026 года: в каждой дисциплине программы будет определено по 12 сильнейших атлетов.

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала бронзовым призёром в высоте с прыжком на 189 сантиметров. А Елизавета Николаева не оставила шансов соперницам в стипль-чезе на 3 000 метров, финишировав с результатом 10.43,62. В ближайшее время ей предстоит выступить на первенстве России.

«Поздравляем команду и тренерский состав с достойными результатами и желаем новых побед!» – отметили в центре спортивной подготовки.