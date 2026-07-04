Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих

Первая спартакиада государственных гражданских и муниципальных служащих прошла в Псковской области. Соревнования состоялись 4 июля, в них приняли участие команды администрации Пскова и правительства Псковской области. Об этом сообщается в канале городской администрации в мессенджере MAX.

  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX
  • Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
    Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX

Участники состязались в шести видах спорта: лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, шахматах, баскетболе и мини-футболе.

По итогам соревнований победу одержала команда администрации Пскова, став первым победителем в истории спартакиады.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Псковской области и региональный центр спортивной подготовки.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 июля 2026

Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих
04 июля 2026

Два теннисных стола передал Юрий Сорокин Детской областной больнице
03 июля 2026

В отделении спортивной медицины Пскова ежегодно обследуют более шести тысяч спортсменов
02 июля 2026

Борис Елкин: «Олимп» – опора в развитии детского и юношеского спорта в регионе
01 июля 2026

Пскович Игорь Пучков завоевал серебро на чемпионате России по гребле
01 июля 2026

Псковичи завоевали четыре медали на чемпионате России по бадминтону для лиц с ПОДА
30 июня 2026

Псковичи стали лучшими на Кубке России по ралли «Белые ночи»
29 июня 2026

Серебряные медали завоевала сборная Псковской области на первенстве России по практической стрельбе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...