Команда администрации Пскова победила в спартакиаде госслужащих

23:59, 04 июля 2026, ПАИ

Первая спартакиада государственных гражданских и муниципальных служащих прошла в Псковской области. Соревнования состоялись 4 июля, в них приняли участие команды администрации Пскова и правительства Псковской области. Об этом сообщается в канале городской администрации в мессенджере MAX.



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX



Фото: из канала администрации Пскова в мессенджере MAX

















Участники состязались в шести видах спорта: лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, шахматах, баскетболе и мини-футболе.

По итогам соревнований победу одержала команда администрации Пскова, став первым победителем в истории спартакиады.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Псковской области и региональный центр спортивной подготовки.